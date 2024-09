VÍDEO: Forte tempestade atinge Manoel Urbano e arranca telhado de residência

Um forte temporal atingiu a cidade de Manoel Urbano, no Acre, na tarde desta quinta-feira (12), provocando estragos em várias residências. Entre os casos mais graves, está o de uma casa de alvenaria que teve todo o telhado arrancado durante o vendaval, deixando seus moradores expostos.

De acordo com relatos, a força do vento foi tão intensa que além de arrancar as telhas, também levou a estrutura de madeira que as sustentava. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o proprietário da residência, ainda não identificado, aparece pedindo ajuda. Ele afirma que vive com dois filhos e, agora, estão sem proteção contra o sol e a chuva, no bairro Chagas de Castro.

Além dessa residência, outros imóveis também sofreram danos devido ao temporal, que foi acompanhado de granizo. Segundo testemunhas, o vendaval causou destruição em diversas áreas da cidade.

As autoridades locais ainda não divulgaram um balanço oficial dos estragos. Até o momento, não há informações sobre feridos, mas os moradores relatam grandes perdas materiais.

Veja o vídeo: