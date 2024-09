X (Twitter) suspenso: 5 aplicativos que vão te ajudar a se manter informado

O Substack Notes funciona como uma parte integrada do Substack, uma plataforma de newsletters que permite que usuários sigam seus escritores favoritos e leiam todas as atualizações direto pela plataforma. No app, usuários podem compartilhar textos sem limites de caracteres e links, em uma interface similar à do antigo Twitter. É possível encontrar publicações apenas de seguidores e também baseados no algoritmo do aplicativo, com outros assuntos de interesse.