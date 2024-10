Água produzida com líquido extraído dos rios voadores da Amazônia será vendida por R$ 5 milhões

Água extraída da Amazônia a partir dos chamados “Rios voadores”, como é chamada a umidade evaporada pelo ar da região para o mundo, está sendo vendida em garrafas que podem custar até US$ 910 mil, que são equivalentes a até R$ 5 milhões. Envasadas em garrafas adornadas em ouro, prata e diamantes, o líquido é vendido como o mais puro do mundo, segundo revela a revista Veja desta semana.

De acordo com a publicação da Editora Abril, a água foi coletada diretamente do ar da maior floresta tropical do mundo. É chamada de água cultural gourmet e vendida pela empresa que a divulga sob o nome em inglês de Amazon Air Walter.

O produto, embora adquirido por apenas um pequeno grupo de milionários, tem ganhado popularidade nas rodas de luxo ao redor do mundo, disponível apenas para pequenos grupos de endinheirados.

Faz parte de uma lista de produtos definidos por entidades como a Fine Walter Society, e só é apresentada sommeliers especializados. A água é apresentada como de maior qualidade em relação aos líquidos retirados de montanhas rochosas e de outros lugares ao redor do mundo.