Após derrota nas Eleições, Marcus Alexandre é cedido por Gladson para trabalhar na Aleac

O governador Gladson Cameli, em decreto divulgado nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE), cedeu o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre para prestar serviços à Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) por um período de 1 ano.

Marcus faz parte do quadro da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP).

De acordo com o decreto, a cessão terá ônus para o órgão de origem, ou seja, a SEOP. A medida, publicada recentemente, já está em vigor. A transferência temporária segue as normas de movimentação de servidores públicos do Estado.

Marcus se candidatou nas eleições de 2024 para prefeito de Rio Branco, perdendo para o atual gestor do executivo municipal, Tião Bocalom. Ele também disputava o cargo com Jenilson Leite e Emerson Jarude.

Confira o decreto na íntegra: