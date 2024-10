Avião peruano invade espaço aéreo brasileiro na região de Lábrea, na divisa do Amazonas com o Acre

O espaço aéreo brasileiro foi invadido na terça-feira (23) por um avião de procedência do Peru. A invasão ocorreu na região do município de Lábrea, no Amazonas, na divisa com o Acre. O avião pousou numa área de mata e aparece em chamas, possivelmente após ser atingido pelos aviões da FAB (Força Aérea Brasileira), que o interceptaram e obrigaram o piloto a fazer pouso de emergência.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira por moradores da região, que capturaram em imagens de celular o momento em que os aviões da FAB sobrevoavam o espaço sobre o município de Lábrea e obrigaram a aeronave a pousar numa área de mata. Em seguida, as imagens mostram a aeronave no chão, enquanto o Corpo de Bombeiros é visto nas imagens combatendo o fogo.

A Polícia Militar do município informou que um homem foi preso após a ação e é suspeito de ser o piloto da aeronave. Esta foi a segunda aeronave interceptada no espaço aéreo brasileiro, no interior do Amazonas. No dia 26 de setembro, um avião de pequeno porte pegou fogo na BR-319 após uma ação da FAB.

A FAB não fornece informações sobre abate de aeronaves invasoras. Um homem, que seria o piloto do avião, foi preso pela Polícia Militar em Lábrea.