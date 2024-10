Burger King ‘compra’ voto de eleitores com batata frita ou onion rings

Em uma tentativa de incentivar a participação nas eleições municipais de 2024, o Burger King lançou uma ação inusitada. Quem apresentar o comprovante de votação no balcão dos restaurantes da rede na próxima segunda-feira, 7 de outubro, poderá escolher, de forma gratuita, entre uma batata frita média ou onion rings média como recompensa.

A campanha visa estimular a participação dos eleitores, tendo como base o elevado número de abstenções registrado nas eleições de 2022, quando mais de 31 milhões de pessoas não compareceram às urnas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação faz parte da campanha “2 por R$ 25 & Confirma”, que teve início com uma série de nove filmes de 15 segundos, nos quais o Burger King faz paródias dos tradicionais formatos de campanhas eleitorais, com candidatos e partidos fictícios promovendo suas ofertas.

O objetivo da marca é usar o humor para reforçar seu papel social, conforme explica Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil.

“Essa ação encerra uma campanha divertida e irreverente, que reforça o papel social do BK e que muitas vezes fica desapercebido, dado nosso perfil muito ancorado no humor”, diz Puga. “O objetivo é engajar o consumidor na pauta mais importante desse final de semana em todo país, mas também trazer reflexão e um incentivo a cidadania para todos nossos consumidores”, complementa.

A campanha será amplamente divulgada entre os dias 3 e 7 de outubro, com peças nas redes sociais da marca, na TV aberta, incluindo exibições no ‘Fantástico’, da TV Globo, e no ‘Domingo Espetacular’, da Record, além de OOH (out of home, ou mídia externa) em diversas cidades e ativações em lojas físicas.

O Burger King já é conhecido por associar suas campanhas ao tema das eleições. Em 2018, lançou a provocativa ação “Whopper em Branco”, na qual clientes que declaravam votar em branco recebiam um sanduíche com apenas maionese e cebola. Em 2022, a marca focou nos jovens, incentivando-os a tirarem o título de eleitor com a campanha ‘Vota no reality? Vote na vida real também’, reforçando a importância do voto.

Como participar da ação 2 por R$ 25 & Confirma

A ação é válida somente no dia 7 de outubro de 2024 e será necessário apresentar o comprovante de votação da eleição municipal de 2024 no balcão do BK, para ganhar 1 batata média ou 1 onion rings média, a sua escolha. O comprovante de votação não será retido e a promoção será limitada a 150 CPFs por restaurante, sujeita à disponibilidade em estoque. A lista de lojas participantes pode ser consultada no link oficial da campanha.

As marcas de fast food mais consumidas fora de casa

Um novo ranking da Kantar, especializada em dados e consultoria, revelou as marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil. O estudo, apresentado em setembro, indicou que o McDonald’s lidera a preferência dos brasileiros, seguido pelo Burger King e pelo Grupo Habib’s.

A pesquisa utiliza a métrica CRP (Consumer Reach Points), que mensura quantos indivíduos estão comprando produtos de determinada empresa e com que frequência isso ocorre. Quanto maior o número, mais acessada é a marca. Diferentemente de um ranking por volume de vendas, o CRP indica as marcas com mais pontos de contato com o consumidor.

Mesmo com uma redução na frequência e penetração de compra no último ano, o Méqui lidera o ranking, com 41,9 milhões de CRPs. Em seguida, aparece o Burger King, com pouco mais de 26 milhões de pontos, destacando-se pelo crescimento no número de compradores (+3,9%). Já o Grupo Habib’s, com 15,3 milhões de CRPs, registrou alta de 17,5% em novos consumidores, consolidando-se no terceiro lugar.