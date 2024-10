Candidato a vereador do PL atropela e arrasta petista por 2 km; veja vídeo

Um candidato a vereador pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, atropelou um militante do PT, partido de Lula, o atual presidente, durante a campanha municipal de Aracajú (SE) na noite de quarta-feira. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

“Para, pelo amor de Deus. Quebrou minha perna!”, gritou Charles Belchior, militante petista, enquanto estava pendurado no capô do carro do candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL). Charles, que participava de uma carreata em apoio a candidata à prefeitura de Aracaju (SE) Candisse Carvalho (PT), foi atropelado e arrastado por por cerca de 2km.

O momento foi registrado por testemunhas e pelo próprio petista. Veja: