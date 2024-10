Com 14 anos de experiência, Rondofogos inaugura loja no Acre; conheça as novidades

A Rondofogos, empresa especializada em pirotecnia, foi fundada em 2010 pelos irmãos Emerson e Eduardo Gonçalves, que acumularam vasta experiência no ramo, participando de grandes eventos nacionais, como a Festa de Peão de Barretos, o Círio de Nazaré em Belém e os Réveillons de Cabo Frio e Rio das Ostras. Hoje, a empresa atua nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso, oferecendo o que há de mais moderno em fogos de artifício e pirotecnia.

Desde o início, a Rondofogos buscou atender com excelência a crescente demanda por shows pirotécnicos, o que resultou na expansão de suas atividades para o setor de varejo em 2020, na cidade de Porto Velho, Rondônia. “A procura por produtos não era apenas para espetáculos, mas também para uso pessoal e eventos menores, o que nos motivou a investir no comércio de varejo e atacado”, explicou Emerson Gonçalves em entrevista a coluna Douglas Richer do ContilNet. E agora, para atender ainda melhor a fiel clientela do Acre e regiões próximas, Emerson tomou a decisão de abrir uma unidade em Rio Branco.

Em conversa com este jornalista, o empresário Emerson Gonçalves falou sobre a nova loja que chega para agregar à tradição da Rondofogos nos grandes eventos do Acre, como a Expoacre e a Exposena, além de celebrações como o Réveillon da Gameleira e eventos na Arena da Floresta.

Com um portfólio de produtos variados, a Rondofogos oferece desde itens infantojuvenis até fogos para uso adulto, disponíveis tanto no atacado quanto no varejo.

“Queremos abrilhantar ainda mais os eventos dos nossos clientes, seja em casamentos, festas juninas, chá revelação ou efeitos para palcos. A ideia é proporcionar experiências inesquecíveis e emocionantes”, destacou o empresário.

Além da busca pela qualidade e inovação, a Rondofogos preza pela segurança em todas as operações, seja na comercialização de produtos ou na execução de shows pirotécnicos. A empresa também mantém seu compromisso social, prezando pela inclusão e segurança de todos os envolvidos. Para os clientes acreanos, Emerson antecipa que a unidade de Rio Branco trará novidades exclusivas, sempre com o cuidado e a excelência que caracterizam a Rondofogos.

“Para as festas de fim de ano, estamos preparando novidades especiais que vão tornar as celebrações no Acre ainda mais memoráveis. Teremos uma linha de fogos exclusivos com efeitos diferenciados, perfeitos para momentos como a virada do ano. Além disso, estamos oferecendo pacotes promocionais no atacado e varejo, ideais para quem quer garantir produtos de qualidade e variedade. Queremos que nossos clientes encontrem aqui as melhores opções e ofertas da região, com segurança e inovação, para celebrar com muita emoção e brilho.”

A nova unidade da Rondofogos no Acre está localizada na Rua Antônio da Rocha Viana, 4033, no bairro Vila Nova, pronta para atender ao público com um amplo portfólio de fogos de artifício e produtos pirotécnicos. Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelo telefone (68) 99979-3135 ou acompanhar as novidades e promoções pelo perfil oficial no Instagram, @rondofogos.

Veja fotos e vídeos: