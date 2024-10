Com ciúmes, homem agride a esposa na frente do amigo e acaba levando facada no peito

Everton Ricardo Moreira do Vale, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca no peito na noite desta segunda-feira (14), dentro da própria residência, situada na Rua Oswaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco. A acusada foi sua esposa, Edvânia da Rocha Cunha, de 42 anos.

Segundo informações da Polícia, Everton estava em casa bebendo com sua esposa e um amigo, quando começou uma discussão com Edvânia por causa de ciúmes, o que levou Everton a agredir a esposa. Irritada, Edvânia pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu o peito esquerdo do marido.

Após ferir Everton, a própria esposa acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Everton ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada com estado de saúde estável.

A reportagem conversou com Edvânia, que relatou que, durante a discussão, Everton a agrediu no pescoço e no braço.

A Polícia Militar compareceu ao local do crime e, mais tarde, foi até o Pronto-Socorro, onde encontrou Edvânia. Após ouvirem os envolvidos, os policiais concluíram que Edvânia agiu em legítima defesa. Nem a esposa nem o marido quiseram registrar boletim de ocorrência na delegacia.