Concurso Nacional Unificado: resultados dos recursos sairão quinta-feira

Os participantes do Concurso Nacional Unificado (CNU) estão ansiosos pelas próximas etapas e novos resultados serão publicados nas próximas horas.

De acordo com cronograma da Fundação Cesgranrio, os resultados dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva estão previstos para serem divulgados na próxima quinta-feira, 17 de outubro.

Os participantes poderão conferir a resposta dos recursos interpostos acessando a Área do Candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

No mesmo dia, também ocorrerá a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros e início do prazo para a perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararam com deficiência.

Confira, abaixo, quais serão as próximas etapas e as respectivas datas!

Próximas datas do CNU

Após a divulgação da resposta aos recursos e convocação para as etapas de Heteroidentificação e perícia médica, o próximo resultado é referente aos Títulos.

O resultado preliminar da avaliação de Títulos deve ser divulgado em 4 de novembro e os candidatos poderão interpor recursos entre 4 e 5 de novembro.

Os resultados finais do certame devem ser divulgados em 21 de novembro de 2024. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), os aprovados no CNU devem ser convocados para o curso de formação em janeiro de 2025.

Confira, detalhadamente, o cronograma das próximas etapas do Concurso Nacional Unificado:

Panorama do CNU

O CNU oferta 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As avaliações foram aplicadas no dia 18 de agosto, em 228 municípios e mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram. No entanto, segundo o MGI, mais de 40% dos inscritos não compareceram às provas.

Novo Concurso Nacional Unificado previsto

Durante a coletiva de imprensa realizada em agosto de 2024, a ministra da Gestão, Esther Dweck, informou sobre a previsão de realizar um novo certame unificado para o Executivo Federal. A expectativa é que as provas sejam aplicadas em agosto de 2025.

Nesse contexto, vale lembrar que novos concursos federais aguardam autorização para serem realizados. Alguns órgãos já obtiveram o aval do governo, como Ibama, ICMBio, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entre outros.