Corpo enrolado em lençol é encontrado desovado em terreno baldio

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 14, em um terreno baldio no Setor 12, em Vilhena. A Polícia Militar já foi acionada e a POLITEC também deve ir ao local.

O FOLHA DO SUL ON LINE conversou com uma das mulheres que chegaram perto do cadáver. Segundo ela, o homem morto aparenta ter mais de 50 anos e estava enrolado em um lençol, jogado no meio do mato.

A entrevistada revelou que havia lesões na cabeça do desconhecido, aparentemente causadas por pauladas. O FOLHA DO SUL ON LINE passa a acompanhar o caso e traz informações atualizadas a qualquer momento.