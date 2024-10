Em festa antecipada de aniversário, deputado acreano faz declaração emocionada para o neto

O deputado federal Coronel Ullyses celebrou uma antecipada festa de aniversário nesta quarta-feira (16) em seu gabinete em Brasília. A comemoração, organizada por sua equipe, ocorreu antes da data oficial, 19 de outubro, devido à agenda do parlamentar fora da capital federal.

Em um momento marcado por emoção e gratidão, o deputado acreano falou sobre fé e religião, refletindo sobre sua vida e realizações. Visivelmente emocionado, Ullyses destacou o papel especial de seu neto Noah, filho de Gyovanna Menezes e Pedro Paulo Cavalcante, ao compartilhar seus sentimentos sobre a bênção de ver sua família crescer.

“Estou vendo os filhos dos meus filhos, já sou abençoado”, declarou o deputado, expressando sua felicidade por estar cercado pelos entes queridos.

Veja o vídeo do nascimento de Noah:

Nas redes sociais, Ullyses compartilhou o momento de gratidão: “Meu aniversário é dia 19/10, mas a equipe de Brasília antecipou a comemoração. Agradeço a Deus porque me sinto realizado e vejo a bondade dEle sobre a minha vida todos os dias.”

A celebração íntima contou com a presença de colaboradores próximos, que homenagearam o político com mensagens de carinho, ressaltando seu compromisso com a vida pública e os valores familiares.

Veja a publicação completa feita pelo deputado em suas redes sociais.