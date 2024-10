Frota de ônibus de Rio Branco será ampliada em dias de prova do Enem

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do RBTrans, informou nesta sexta-feira (25), que elaborou um aumento para as linhas de transporte público que vão circular na capital nos próximos dois domingos, 3 e 10 de novembro, devido às aplicações da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão, ao todo, 61 veículos circulando.

A informação foi confirmada pelo superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas. Ele disse ainda que, o horário de início e fim continua o mesmo para os veículos circularem na capital acreana.

“Uma recomendação que dou é que as pessoas cheguem, pelo menos, uma hora antes dos portões fecharem, para evitar aquele desespero”, recomendou Vilas Boas.

Acre no Enem

O Acre registra 26.375 pessoas inscritas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC), divulgados nesta quinta-feira (24). Destes, 52,3% terminaram o ensino médio e são 13.820.

SAIBA MAIS: Enem 2024: Acre tem mais de 26 mil inscritos; provas acontecem entre 3 e 10 de novembro

Ainda de acordo com o MEC, 9.082 concluintes do ensino médio na rede pública se inscreveram para as provas, ou seja, um percentual de 100% destes alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.