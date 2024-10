Guerra de facções: criminosos invadem bairro e tentam matar jovem com vários tiros

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta segunda-feira (28) na região do Segundo Distrito de Sena Madureira. Segundo informações, dois homens adentraram no bairro em uma motocicleta e tentaram matar um rapaz identificado por Max.

O atendimento da ocorrência ainda está em andamento por parte da Polícia Militar. O que se sabe até agora é que a vítima foi atingida no peito, no braço direito e também nas nádegas. Apesar disso, conseguiu sobreviver, sendo levado ao pronto-socorro do hospital João Câncio Fernandes para os devidos atendimentos.

Restou apurado que o rapaz estava nas proximidades da quadra de esportes do bairro Niterói, Segundo Distrito, quando foi alvejado pela dupla.

A PM está fazendo buscas na tentativa de prender os atiradores. Ainda não há informação concreta sobre a motivação do crime, mas ao que tudo indica tem relação com a guerra entre facções criminosas.