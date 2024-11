Bruna Marquezine, de 29 anos, e João Guilherme, de 22, pareceram não se importar com as câmeras e trocaram carícias na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (31).

Os atores, que não escondem mais o romance, foram clicados brincando no mar, depois abraçados e de mãos dadas. Enquanto Bruna optou por um biquíni branco simples, João trocou a sunga por uma bermuda vermelha. Na última quarta (30), João postou fotos ao lados dos cachorros de estimação e abraçado com Bruna, e escreveu: “família.” “Na minha cabeça a segunda foto é de recém-casados”, brincou uma internauta. “João tá muito apaixonado”, disse mais uma.