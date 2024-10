Jogos online para PC que não precisa baixar: 10 melhores sites para curtir

Krunker, desenvolvido pela Yendis Entertainment, é um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) com visual no estilo Minecraft e gameplay similar ao counter-strik e Counter-Strike 2 (CS2). Gratuito no navegador e ideal para PCs mais fracos, graças aos seus gráficos simples, o game oferece modos multiplayer, com destaque para o Deathmatch (mata-mata) em times de até 8 pessoas, com diversas opções de classes e armamentos. Para começar a jogar, basta acessar o site Krunker (https://krunker.io) e entrar imediatamente em uma partida.