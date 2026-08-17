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Battlefield 6 libera teste gratuito no multiplayer a partir desta terça-feira

Teste grátis do multiplayer comemora crossover com Top Gun de 18 a 25 de agosto. Apuração de Róbson Martins

Por Redação ContilNet
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Battlefield 6 libera teste gratuito no multiplayer a partir desta terça-feira
Battlefield 6 tem teste grátis e crossover com Top Gun; saiba tudo — Foto: Divulgação/EA

Ação comemora colaboração com a franquia Top Gun e permite jogar cinco modos competitivos entre 18 e 25 de agosto de 2026.

A Electronic Arts (EA) vai liberar um período de teste gratuito para o multiplayer de Battlefield 6 entre os dias 18 e 25 de agosto de 2026. O acesso sem custos estará disponível para PC (via Steam, Epic Games Store e EA App), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, marcando o lançamento da colaboração especial com a franquia Top Gun.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, o evento destaca novos mapas e dinâmicas de combate aéreo e naval.

“Para participar, basta fazer o download do aplicativo ‘Battlefield: REDSEC’ na loja digital da sua plataforma. Todo o progresso obtido durante a semana gratuita será mantido caso o jogador decida comprar a versão completa”, destacou o repórter Róbson Martins em apuração veiculada no TECHTUDO.

Modos de jogo, mapas clássicos e crossover Top Gun

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, a demonstração reúne cenários e modos focados em guerras de grande escala:

  • Evento Top Gun (Ataque de Porta-aviões): As forças da OTAN (apoiadas pela elite da Marinha dos EUA) enfrentam a Pax Armata para dominar baterias de Mísseis Superfície-Superfície (SSM) e destruir a frota inimiga.

  • Modos Competitivos Liberados: Além de Top Gun: Ataque de Porta-aviões, o teste traz Conquista, Ruptura, Escalada e Ruptura Casual.

  • Quatro Mapas Disponíveis: As batalhas ocorrem nos cenários Ilha Wake, Recifes de Tsuru, Bazar do Cairo e Base Hagental.

  • Portal de Entrada: O acesso ocorre pela versão REDSEC, que funciona como o hub principal do multiplayer online competitivo da franquia.

Até quando vai o teste grátis de Battlefield 6?

O período de acesso gratuito ao multiplayer de Battlefield 6 começa na terça-feira (18/8) e fica disponível até o dia 25 de agosto de 2026.

Como faço para jogar o teste gratuito de Battlefield 6 no PC e nos consoles?

Basta acessar a loja digital da sua plataforma (Steam, EA App, Epic Games, PS Store ou Microsoft Store) e realizar o download gratuito do título “Battlefield: REDSEC”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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