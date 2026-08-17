Ação comemora colaboração com a franquia Top Gun e permite jogar cinco modos competitivos entre 18 e 25 de agosto de 2026.
A Electronic Arts (EA) vai liberar um período de teste gratuito para o multiplayer de Battlefield 6 entre os dias 18 e 25 de agosto de 2026. O acesso sem custos estará disponível para PC (via Steam, Epic Games Store e EA App), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, marcando o lançamento da colaboração especial com a franquia Top Gun.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, o evento destaca novos mapas e dinâmicas de combate aéreo e naval.
“Para participar, basta fazer o download do aplicativo ‘Battlefield: REDSEC’ na loja digital da sua plataforma. Todo o progresso obtido durante a semana gratuita será mantido caso o jogador decida comprar a versão completa”, destacou o repórter Róbson Martins em apuração veiculada no TECHTUDO.
Modos de jogo, mapas clássicos e crossover Top Gun
Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, a demonstração reúne cenários e modos focados em guerras de grande escala:
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Evento Top Gun (Ataque de Porta-aviões): As forças da OTAN (apoiadas pela elite da Marinha dos EUA) enfrentam a Pax Armata para dominar baterias de Mísseis Superfície-Superfície (SSM) e destruir a frota inimiga.
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Modos Competitivos Liberados: Além de Top Gun: Ataque de Porta-aviões, o teste traz Conquista, Ruptura, Escalada e Ruptura Casual.
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Quatro Mapas Disponíveis: As batalhas ocorrem nos cenários Ilha Wake, Recifes de Tsuru, Bazar do Cairo e Base Hagental.
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Portal de Entrada: O acesso ocorre pela versão REDSEC, que funciona como o hub principal do multiplayer online competitivo da franquia.
Até quando vai o teste grátis de Battlefield 6?
O período de acesso gratuito ao multiplayer de Battlefield 6 começa na terça-feira (18/8) e fica disponível até o dia 25 de agosto de 2026.
Como faço para jogar o teste gratuito de Battlefield 6 no PC e nos consoles?
Basta acessar a loja digital da sua plataforma (Steam, EA App, Epic Games, PS Store ou Microsoft Store) e realizar o download gratuito do título “Battlefield: REDSEC”.