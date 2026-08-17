Os 10 melhores JRPGs de todos os tempos, segundo o Metacritic

Lista do TechTudo destaca Persona 5 Royal no topo com 95 pontos, além de clássicos e sucessos recentes.

Final Fantasy XII Playstation 2 — Foto: Divulgação/Square Enix

Ranking é liderado de forma isolada por Persona 5 Royal (95 pontos) e destaca clássicos do PlayStation ao lado de lançamentos recentes.

Os jogos de RPG de estilo japonês (JRPGs) influenciaram gerações da indústria de videogames ao combinar histórias profundas, sistemas de combate por turnos e identidades artísticas marcantes. Para ajudar os jogadores a navegar pelas melhores produções da história, o portal TechTudo levantou os 10 títulos com as avaliações mais altas acumuladas pela crítica internacional no agregador Metacritic.

De acordo com a apuração realizada pelo jornalista Matheus Azevedo para o portal TECHTUDO, as notas do ranking variam entre 92 e 95 pontos.

“Persona 5 Royal ocupa o topo isolado do ranking com 95 pontos no Metascore, combinando a rotina escolar de Tóquio com a exploração de masmorras sobrenaturais no Metaverso”, destacou o repórter Matheus Azevedo em apuração veiculada no TECHTUDO.

Fantasia medieval, combates por turnos e viagens no tempo

Conforme detalhado pela análise do TechTudo, o top 10 do Metacritic reúne obras de diferentes gerações de consoles:

Persona 5 Royal (95) & Persona 5 (93): O fenômeno da Atlus que uniu simulação social na Academia Shujin e batalhas estilizadas.

Final Fantasy IX (94) & Final Fantasy XII (92): Dois pilares da Square Enix; o primeiro resgatando a fantasia medieval de Gaia e o segundo revolucionando com o sistema de Gambits em Ivalice.

Chrono Cross (94): Clássico do PlayStation 1 que expandiu o universo de Chrono Trigger com mundos paralelos e múltiplos recrutamentos.

Metaphor: ReFantazio (94): Lançamento mais recente da Atlus que levou a estrutura de Persona para um universo de fantasia e disputa pelo trono.

Persona 4 The Golden (93): Sucesso absoluto centrado na investigação de assassinatos e mistérios na pacata cidade de Inaba.

Skies of Arcadia (93): Aventura do Dreamcast que colocou piratas do ar para explorar ilhas flutuantes.

Paper Mario (93): Aclamado RPG do Nintendo 64 com estética baseada em recortes de papel e comandos de ação.

Clair Obscur: Expedition 33 (92): RPG que conquistou aclamação crítica por sua estética inspirada na Belle Époque e combates inovadores.

Qual é o melhor JRPG de todos os tempos segundo o Metacritic?

Persona 5 Royal, desenvolvido pela Atlus, ocupa o 1º lugar do ranking com a nota 95 no Metacritic.

Quais jogos da franquia Final Fantasy aparecem na lista dos 10 melhores JRPGs?

Dois títulos da franquia aparecem no top 10: Final Fantasy IX (2º lugar, nota 94) e Final Fantasy XII (10º lugar, nota 92).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet