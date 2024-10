Léo Moraes vence segundo turno com 56,28% dos votos e é eleito prefeito de Porto Velho

Léo Moraes (Pode-RO) conquistou a prefeitura de Porto Velho neste domingo, 27 de outubro, ao vencer o segundo turno das eleições municipais de 2024. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 93% das urnas contabilizadas, Moraes recebeu 56,28% dos votos válidos, garantindo sua vitória na disputa.

Na segunda posição, Mariana Carvalho (União) obteve 43,72% dos votos. A cidade, que conta com uma população aproximada de 460 mil habitantes, possui 362.248 eleitores cadastrados.

Léo Moraes foi eleito prefeito de Porto Velho após um acirrado segundo turno contra Mariana Carvalho.

Primeiro turno competitivo

No primeiro turno, realizado no início de outubro, Mariana Carvalho se destacou ao receber 44,53% dos votos, enquanto Léo Moraes ficou em segundo com 25,65%. Célio Lopes (PDT) ficou em terceiro lugar, obtendo 11,68% dos votos.

Apesar de liderar a corrida no primeiro turno, Mariana não alcançou a maioria necessária (mais de 50% dos votos válidos), o que resultou na realização do segundo turno. A mudança nos resultados reflete as novas alianças e a estratégia de campanha de Léo Moraes, que conseguiu conquistar a confiança dos eleitores indecisos.

Justificativa de ausência e prazo

Para aqueles que não puderam comparecer às urnas neste segundo turno, há um prazo de até 60 dias para justificar a ausência, sem necessidade de pagar multa. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo Sistema Justifica, sendo necessário anexar documentos que comprovem a razão da ausência.

Composição da nova Câmara Municipal

Junto à eleição para prefeito, foram definidos os novos vereadores da cidade. A lista dos eleitos para a Câmara Municipal inclui: