Mesmo com retorno de chuvas, bacia do Rio Acre ainda tem oito pontos de monitoramento em alerta

O início do mês de outubro foi marcado pelo retorno das chuvas no Acre. O pesquisador Davi Friale fez uma previsão apontando que com a volta das chuvas, o nível do Rio Acre subiria e neste fim de semana poderia alcançar a marca de 2 metros.

SAIBA MAIS: Com retorno das chuvas, Rio Acre pode ultrapassar 2 metros no fim de semana, diz Friale

Com as chuvas, o nível dos rios estão subindo, mas ainda não saíram do nível de alerta máximo. É o que aponta o Boletim da Seca, divulgado pelo Governo do Acre, baseado em dados qualificados e quantificados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

Segundo o boletim, a Bacia do Rio Acre ainda tem oito pontos de monitoramento em alerta máximo, sendo eles Assis Brasil, com 3,08 metros, Brasiléia (2,15 metros), Xapuri (3,36m), Capixaba (1,93 metros), Rio Branco (1,51m), Espalha (0,46m), Porto Acre (1,88m) e Riozinho do Rola (0,93m) neste sábado (12).

LEIA: Vem cheia aí? Pesquisador diz que rios no Acre vão subir mais rápido do que no ano passado

Ao Valor Econômico, o meteorologista da Climatempo, Vinícius Lucyrio, disse que na segunda quinzena de outubro, a tendência é de que a chuva aumente gradualmente, mas sem se regularizar na maior parte da região, mas acredita que os meses de dezembro e janeiro serão mais úmidos em comparação ao ano anterior.

O pesquisador disse ainda que, em termos de seca, os volumes mais altos de chuva beneficiarão os rios e o Rio Acre, que está em nível crítico, subirá de forma mais acelerada do que no mesmo período do ano passado.