Shakira anuncia shows no Brasil com nova turnê; veja como comprar ingressos

Shakira já tem data marcada para desembarcar no Brasil. A colombiana, de 47 anos, confirmou a passagem da turnê ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’ pela América Latina, em 2025. A última vez dela no país foi em 2022, quando se apresentou em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Desta vez, com o novo projeto, a ‘loba’ tem dois shows marcados: no dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, no RJ, e no dia 13 do mesmo mês, no Morumbis, em SP. A informação foi divulgada pela produtora Live Nation e confirmada pela cantora no Instagram.

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 9 de setembro para clientes Santander Select. Para os demais clientes do banco, a pré-venda será no dia seguinte, 10. A venda para o público ger