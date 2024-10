X volta a funcionar no Brasil

A rede social X voltou a funcionar no início da noite desta terça-feira (8) no Brasil.

A CNN procurou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para confirmar se a plataforma já está em pleno funcionamento para todos os usuários, mas ainda aguarda retorno.

Entretanto, vários usuários já relataram que conseguiram acessar a plataforma.

Em nota, o X disse ter “orgulho de estar de volta ao Brasil”. “Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo. Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos”.

