Bocalom desapropria terreno para construir maior parque infantil de Rio Branco; veja detalhes

Em decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (26), o prefeito Tião Bocalom desapropriou um terreno urbano para a construção do parque infantil Cidade das Crianças, em Rio Branco.

O imóvel fica localizado no Conjunto Comara, no Segundo Distrito da capital. O parque vai ocupar uma área de 20 mil metros quadrados.

A pedra fundamental do projeto – que conta com emenda de R$ 10 milhões, da deputada Antônia Lúcia – foi lançada em julho de 2024.

De acordo com a Prefeitura de Rio Branco, o parque terá “todo tipo de brinquedo da modernidade existente”, como roda-gigante, playground, gangorra, escorregador, piscina, área administrativa e quiosques.

O terreno foi adquirido no valor de R$ 2.608.640 (dois milhões, seiscentos e oito mil, seiscentos e quarenta reais).