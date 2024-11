Bocalom vai subir ao altar? Assessoria fala sobre suposta festa luxuosa com show nacional

Nas últimas semanas, surgiram rumores de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estaria prestes a subir ao altar em uma cerimônia luxuosa para mil convidados, com direito a show da banda Cheiro de Amor, famosa no cenário nacional. A especulação indica que a união entre Bocalom e sua noiva, a advogada Kelen Rejane Nunes, seria celebrada em dezembro deste ano.

A banda Cheiro de Amor, atualmente liderada pela vocalista Raquel Tombesi, traz no repertório clássicos do axé que marcaram gerações, como “Vai Sacudir, Vai Abalar”, “Ficar com Você” e “Quixabeira”. Com 40 anos de história, a banda já teve vocalistas memoráveis, como Márcia Freire, Carla Visi e Alinne Rosa.

No entanto, a equipe do prefeito nega qualquer planejamento de uma cerimônia com essas proporções. Fontes próximas a Bocalom e assessores informaram à coluna Douglas Richer, do ContilNet, que os boatos sobre uma festa para mil convidados e com destaque nacional não são verdadeiros.

O casal assumiu o relacionamento em março deste ano, oficializando o noivado em uma celebração íntima na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco. Na ocasião, Bocalom e Kelen compartilharam o momento com seus seguidores nas redes sociais, mas sem indicação de grandes planos para o casamento.

A notícia do suposto casamento em dezembro continua a circular, alimentada pela curiosidade popular. No entanto, ao que tudo indica, a cerimônia do prefeito de Rio Branco pode ser mais discreta do que o divulgado.