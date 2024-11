Cantor com fortuna de R$ 100 milhões morre e tira família do testamento

O cantor e apresentador português Marco Paulo faleceu aos 79 anos no último dia 24 de outubro. O artista, que lutava contra um câncer, deixou uma fortuna estimada em cerca de R$ 100 milhões. No entanto, em seu testamento, ele não incluiu nenhum membro de sua família.

Embora tivesse dois irmãos e vários sobrinhos, Marco Paulo, que era solteiro e não tinha filhos, não destinou nenhum bem para seus parentes. Nem sequer uma quantia simbólica ou os imóveis de luxo que possuía, entre eles apartamentos em Nova York e Paris, carros de luxo, um barco, obras de arte, investimentos financeiros ou seu espólio artístico. A revelação foi divulgada pela revista Nova Gente.

Em vez disso, o cantor deixou sua fortuna para duas pessoas sem vínculo sanguíneo: o seu compadre e caseiro, António Coelho, e o filho dele, Marco António, que era afilhado de Marco Paulo.

Marco Paulo teve uma carreira de sucesso ao longo de cinco décadas. Marco gravou algumas versões de músicas do brasileiro Roberto Carlos, com quem tinha grande afinidade. Sua interpretação de “Nossa Senhora” foi tão marcante que foi cantada no seu velório.

Já conformado com a morte após enfrentar quatro tipos de câncer, Marco Paulo adquiriu um jazigo no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, por 75 mil euros (cerca de R$ 460 mil). “Quero ficar num lugar onde as pessoas possam me visitar”, disse ele. O funeral, transmitido ao vivo pela TV, custou 32 mil euros (aproximadamente R$ 200 mil).