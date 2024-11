Direção do Fofocalizando afasta Cariúcha após polêmica com Cartolano

As alfinetadas de Cariúcha em Gabriel Cartolano, com quem ela divide o comando do Fofocalizando, no SBT, renderam à famosa um verdadeiro puxão de orelha da direção da emissora. Depois de fazer uma série de comentários polêmicos envolvendo a vida íntima do colega de programa, Cariúcha foi afastada da atração nesta sexta-feira (8/11).

Para quem não sabe o que aconteceu, vale refrescar a memória. Durante uma entrevista recente, Cariúcha resolveu avaliar o namoro do rapaz e criticou o comportamento dele com a amada. “O Cartolano é um caso sério, é meio estranho. Eu não sei o que ele quer da vida, namora uma menina há um ano, nunca posta foto dela. Sabe o que estou achando do Cartolano? Que ele está com essa garota até achar coisa melhor”, disparou Cariúcha.

O alto comando do SBT decidiu que Cariúcha deveria “ficar em casa” e não apresentar o programa de fofocas hoje. A coluna Fabia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu com exclusividade que o clima nos bastidores do canal criado por Silvio Santos está péssimo e que Gabriel Cartolano está muito irritado com a colega do Fofocalizando.

Ainda na entrevista, a apresentadora continuou com as críticas: “Quando ele achar coisa melhor, ele rapa fora. Por enquanto não tem, ele fica com ela. É o que eu vejo. Porque se ele amasse mesmo. Eu com um mês postei foto de feed com o meu boy. O Cartolano está há um ano com a garota”, pontuou.

Reagiu

No fim da avaliação, ela contou: “Ele tem a foto da ex-mulher dele no feed. Como é que eu vou namorar o cara um ano e ele tem foto da ex do feed? Ahhh… Todo mundo quer ser valorizado”, afirmou ela, que chegou a dizer que “ninguém aguenta” o colega de programa.

Após a alfinetada de Cariúcha, Cartolano usou os stories do Instagram, na noite de quinta-feira (7/11), para reagir. Ele postou uma foto ao lado da namorada, Manoella Cavalcante e a legenda soou como uma resposta: “Tbt de quem me aguenta”.

Formada em propaganda e marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Manoella Cavalcante é de São Paulo e trabalha como analista de marketing do banco Inter. Ela também fez intercâmbio de negócios internacionais na Universidade de Groningen, na Holanda, em 2020. Antes de fazer parte da equipe da instituição financeira, passou pela Nestlé, Align Technology e Smart Break.