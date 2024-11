Estácio Unimeta realiza feira de profissões e conecta estudantes do acre com o futuro acadêmico e profissional

No último sábado, 16 de novembro de 2024, a Estácio Unimeta promoveu com grande sucesso o primeiro dia da *Feira de Profissões 2024*, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Acre. O evento contou com a participação de estudantes de diversas escolas públicas de ensino médio, que aproveitaram a oportunidade para explorar o universo acadêmico, conhecer diferentes áreas de atuação profissional e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho.

A Feira foi marcada por uma programação rica e dinâmica, incluindo palestras, oficinas práticas e visitas guiadas aos laboratórios da instituição. Os alunos puderam interagir com professores e especialistas de diversas áreas, vivenciando experiências que ampliaram sua visão sobre as possibilidades de carreira e formação superior.

O destaque do dia foi a integração entre a comunidade acadêmica da Estácio Unimeta e os jovens estudantes, que participaram ativamente das atividades. “Esse tipo de evento é fundamental para aproximar os alunos do ensino médio do mundo universitário e ajudá-los a tomar decisões mais conscientes sobre seu futuro,” comentou o Reitor da Estácio Unimeta, Roberto Emerson.

Próximo encontro em 23 de novembro

A Feira de Profissões continua no próximo sábado, 23 de novembro de 2024, com a participação de mais *sete escolas públicas do estado*. Nesta segunda etapa, os estudantes terão acesso a novos conteúdos e atividades voltadas à orientação vocacional, além de uma exposição especial sobre os cursos ofertados pela Estácio Unimeta.

A parceria com a Secretaria de Educação tem sido essencial para o sucesso do evento. “Esse tipo de iniciativa reforça a importância da união entre as escolas e as instituições de ensino superior para preparar os jovens do Acre para os desafios do futuro,” destacou Marcelo Souza, Gerente Comercial.

Sobre a Estácio Unimeta

A Estácio Unimeta é referência em ensino superior no estado do Acre, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. A instituição reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e a transformação social por meio de eventos como a Feira de Profissões, que contribuem para o desenvolvimento educacional e profissional da região.

Serviço:

– O que: Feira de Profissões Estácio Unimeta

– Quando: 23 de novembro de 2024

– Onde: Campus da Estácio Unimeta, Estr. Alberto Tôrres, 947 – Bairro da Paz

– Participantes: Estudantes de sete escolas públicas da rede estadual

Não perca a oportunidade de construir seu futuro!