Ex-namorada expõe prints e acusa jogador do Flamengo de traição

Parece que a quarta-feira (6/11) vai ser quente no Ninho do Urubu. É que a ex-namorada de um dos jogadores do Flamengo expôs ter sido traída. Fernanda Cardoso afirmou que Gonzalo Plata estava tendo um caso com Maiara Braga Porto enquanto ainda se relacionavam.

“Ela foi amante e eu mandei mensagem avisando que ele namorava comigo, mas ela me ignorou e seguiu com o papel. Que sejam felizes!”, comentou Fernanda em uma publicação do Instagram.

Segundo especulações, Maiara teria viajado com o boleiro para Porto Alegre. O clube rubro-negro disputou uma partida contra o Internacional, no dia 30 de outubro. Ele e a moça foram flagrados aos beijos no hotel em que o time estava hospedado. Eita!

Na web circulam prints de uma conversa entre Fernanda e Gonzalo sobre o affair com Maiara:

“Me jura que você também não fez isso?”, perguntou a modelo. Gonzalo confessou: “Isso eu fiz mesmo, não vou mentir, comecei a segui-la normalmente”.

O diálogo seguiu. “Isso quer dizer que, se eu parar de segui-la agora, você vem aqui amanhã?”, quis saber o craque. “Então quer dizer que, se eu não for amanhã, você continuará seguindo e falando com ela?”, questionou Cardoso.

Segundo rumores, Fernanda Cardoso já teria se mudado para a casa do atleta no Rio de Janeiro, de mala e cuia. Vixe…

Veja os prints: