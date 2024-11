Fuga de presídio, denúncia de estupro contra ex-pm e mais! Veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

Segunda-feira

Detentos que fugiram de presídio quebraram estrutura da parede, diz Iapen; veja nomes

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou uma nota confirmando a fuga de seis presos na madrugada desta segunda-feira (4). De acordo com a nota, os fugitivos estavam no pavilhão B da Unidade de Regime Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco e quebraram a estrutura da parede para empreender fuga.

Em audiência de custódia, Justiça nega liberdade para ex-pastor que tentou matar a esposa à facadas

Em audiência de custódia na Vara Estadual do Juizados Garantias, na Cidade da Justiça, no domingo (3), a prisão em flagrante do ex-pastor Francisco Nivaldo Vieira Gomes, conhecido como Michael Gomes, foi convertida em preventiva.

Terça-feira

Meses antes de morrer, mãe assassinada pelo próprio filho deixou declaração nas redes sociais

Na último final de semana um crime chocou a capital do Acre, Rio Branco. O jovem Eduardo da Costa Azevedo, 23 anos, foi preso após confessar ter matado a própria mãe, Márcia Maria da Costa Azevedo, de 47 anos, com cinco golpes de faca.

Opinião: o depoimento de Gladson e a justiça de quem esconde patrimônio obtido de forma criminosa

O depoimento do governador Gladson Cameli ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta terça-feira (5), em Brasília, no caso da Operação Ptolomeu, que ele e assessores respondem há quase quatro anos sem que hajam denúncias ou fatos comprobatórios capazes de afastá-lo de suas funções, virou uma espécie de segundo turno das eleições de 2022. Segundo, porque o primeiro foi vencido pelo atual governador como, aliás, já tinha vencido em 2018.

Quarta-feira

Vídeo mostra momento do acidente grave envolvendo o presidente da Câmara; ASSISTA

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném – que também está como prefeito em exercício -, capotou o carro na tarde desta quarta-feira (6), no ramal da Luzia, na Zona Rural de Plácido de Castro, no KM 58 da AC-40.

Homem que matou a ex-esposa na frente da filha do casal se entrega na Delegacia da Mulher

O acusado de feminícidio, Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, se entregou na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), na manhã desta quarta-feira (6). Jairton é o assassino da ex-esposa Paula Gomes da Costa, de 33 anos, morta com oito golpes de faca em uma tarde de domingo (27) de outubro, na Estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Quinta-feira

Vítima denuncia suposto estupro e tortura cometidos por ex-PM: “Fez tudo que queria”

Um ex-policial militar, identificado como Deusiane Melo de Alencar – conhecido como Deddy Alencar -, com diversas acusações de ameaças, violência doméstica, porte ilegal de armas e estupro, é acusado de mais um crime. Atuando como motorista de aplicativo, há aproximadamente dois meses, ele torturou e estuprou durante uma noite inteira, segundo relato de uma mulher, que preferiu não se identificar. O ContilNet teve acesso exclusivo ao depoimento da vítima e o traz na íntegra.

Julgamento mais longo da história de Sena Madureira é concluído com absolvição de fazendeiro e filho

Acabou, no meio da tarde desta quinta-feira (7), o julgamento do Tribunal do Júri Popular mais longo da história do município de Sena Madureira. Iniciado na terça-feira (4), durante três dias o julgamento resultou em absolvição dos principais acusados, o fazendeiro Dauro Pereira de Resende e de seu filho, Fernando dos Santos Resende, acusados de mandantes, mas restou provado que eram inocentes.

Sexta-feira

China anuncia US$ 100 bilhões para ferrovia que atravessará o Brasil até o Peru, passando pelo Acre

Estão cada vez mais adiantadas as negociações entre os governos do Brasil, do Peru e da China para a construção daquela que será a maior ferrovia, com 17 mil quilômetros de extensão, capaz de ligar os oceanos Atlântico, na costa brasileira, e o Pacífico, no litoral peruano. O investimento promete ser um dos maiores do mundo e será bancado pelo capital chinês. O Estado do Acre, na fronteira brasileira com o Peru, está no caminho do investimento bilionário.

Flaviano Melo tem piora no quadro de saúde e será transferido para SP em UTI aérea

Flaviano Melo, nome histórico da política acreana, foi diagnosticado com pneumonia e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (08) pelo site AcreNews.