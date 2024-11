Harry Potter, Bruno e Marrone, Caetano e Bethânia; saiba como curtir o fim de semana

Mais uma semana vem se encerrando e mais uma vez eu venho aqui trazer os melhores rolês para você aproveitar os dias de folga! Dessa vez teremos lançamento de EP de banda local, especial de Caetano Veloso e Maria Bethânia, baile na casinha e muito mais, bora lá para mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

A quinta-feira já começa com o tradicional karaokê do Studio para os cantores amadores saírem do armário e soltarem o vozeirão para todo mundo ouvir! Só não vale rir do coleguinha que der uma desafinada de leve hein?!

Agora se você tá afim de dar aquela sofridinha ao som de uma das melhores duplas sertanejas que esse país já viu, o teu lugar vai ser o Brazin com especial Bruno e Marrone.

Sexta-feira

Sexta-feira já é um bom dia para os forrozeiros de plantão, com o Forró do Catolé, lá no Quintal, especialmente pra quem curte dançar agarradinho.

A Confraria tem especial de uma das duplas e irmãos mais talentosas deste país, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Com certeza vai ser um showzão!

O Studio tem a primeira apresentação ao vivo do EP recentemente lançado pela banda acreana Jambu Elétrico! Não vai ficar de fora da primeira apresentação que acabou de sair do forno, não é mesmo?

A Moon também vai agitar a sexta-feira, com o seu tradicional Baile da Casinha, ganhando um forte reforço com a Los Padres.

O Bartô também vai estar marcando presença na sexta-feira, com o TBT do Absoluto PUB, para todo mundo matar a saudades.

Sábado

Para os fãs de Harry Potter, a Associação de Nerds do Acre vai fazer um evento temático da franquia, lá no Sesc Bosque!

Os pagodeiros de plantão vão poder aproveitar o Pagode do Brazin no sabadão, com aquela cerveja geladinha embalada por clássicos do gênero.

E parece que o sábado é o dia dos pagodeiros mesmo! O Bar Piscina da AABB vai estar aberto com o seu tradicional Me Leva Pro Pagode, agora é só você decidir onde vai ser o pagodão de sábado!

Para os que preferem um bom sertanejo, o Caldas Country Club acontece também neste sábado, lá no Quintal. Já vai separando aí a tua bota, chapéu, uma boa calça jeans e uma fivelona pro cinto!

Domingo

O domingão ainda tem evento sobre Harry Potter, dessa vez, com um presença ilustre que vai fazer muito marmanjo por aí suar pelos olhos, já que Charles Emmanuel, dublador do Ron Weasley (e muito mais!) vai estar presente em solo acreano! Tô nervoso? Um pouco. Animado? Com certeza!

E ai, onde eu te encontro essa semana?