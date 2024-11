Horário de chegada do time do Flamengo é alterado; torcedores se organizam para receber elenco

O consulado no Acre do Clube de Regatas do Flamengo informou, nas redes sociais, que o voo com os jogadores do time sub-20 do Flamengo que vem ao Acre para partida contra o Santa Cruz, vai atrasar. Isso significa que a dinâmica de recepção dos jogadores também muda.

De acordo com a publicação, a concentração que aconteceria às 16h30, no estacionamento da loja Havan, acontecerá às 19h.

A chegada do time estava programa para as 18h, mas após a mudança, acontecerá às 20h30. “Vamos todos nos mobilizar para irmos ao aeroporto receber o time campeão mundial sub-20! O time sairá pela saída principal no meio da torcida”, disse.