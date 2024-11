Jogando pelo Cafezal, Doka Madureira fatura mais um título no vale do Iaco

O craque Doka Madureira, ex-jogador profissional, conquistou mais um título no último final de semana em Sena Madureira. Atuando pela equipe do Cafezal, ele faturou o título da copa Cibita de Futebol, disputada no estádio José Marreiro Filho, o “Marreirão”.

Na grande final, o Cafezal enfrentou a equipe da Bom Sucesso e venceu pelo placar de 1 x 0, gol assinalado aos 45 minutos do segundo tempo.

Doka Madureira não fez gol, mas protagonizou uma belíssima jogada, acertando o travessão do goleiro “Marreta”, do Bom Sucesso.

“Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar brincando com os meninos da minha cidade natal. Também agradeço a organização da copa. Temos que reavivar o Esporte local porque quem ganha é a população. Foi uma competição curta, mas muito difícil e graças a Deus conseguimos vencer”, destacou.

Com a conquista do título, o Cafezal que foi comandado pelo técnico Artur Oliveira, ganhou cinco mil reais em premiação.

Natural de Sena Madureira, Doka brilhou na equipe do Rio Branco Futebol Clube e, ainda, em times fora do Brasil como, por exemplo, Istanbul BB, da Turquia e Litex, da Bulgária.

Atualmente, ele comanda uma Escolinha de futebol em Sena Madureira.

Confira o vídeo de Doka Madureira falando sobre a conquista do título: