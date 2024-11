Jorge Viana e Marcio Bittar já têm data para se enfrentarem na Justiça; entenda

Acusado de injúria, difamação e calúnia contra o senador Márcio Bittar (UB/AC), o ex-governador e ex-senador petista pelo Acre, Jorge Viana, atual diretor-presidente da Apex Brasil, uma agência de incentivo às exportações brasileiras, vai ter que sentar-se no banco de réus da 2ª Vara Criminal em Rio Branco, no Acre, no dia 9 de dezembro desde ano. Vai enfrentar uma audiência de instrução e julgamento do caso.

A decisão foi tomada pelo juiz da 2ª Vara Criminal, Flávio Mariano, ao rejeitar pedido dos advogados de Viana em recurso afirmando não existir no caso justa causa para o recebimento da denúncia. Ao rejeitar o pedido dos advogados do ex-governador, o juiz decidiu que, no caso, o conjunto probatório juntado ao processo com imagens, “demonstram que a peça acusatória atende aos requisitos legais com descrição dos fatos imputados e qualificação jurídica corresponde”.

O caso remonta ao ano de 2021, quando Jorge Viana, em entrevista ao Programa “Gazeta Entrevista” da Rede Gazeta (TV Record), referiu-se ao chamado “orçamento secreto” como casos de corrupção. Na época, o senador Márcio Bittar era o relator do orçamento e ingressou com a representação criminal logo em seguida.