Justiça marca julgamento de policial penal acusado de estuprar várias crianças no Acre

Na próxima terça-feira (5), o juízo da 2ª Vara Criminal julga, em juizado singular, no Fórum da Cidade da Justiça, em Rio Branco, o policial penal Everton Martins da Silva, de 47 anos, por estupro de vulneráveis, crianças com idades entre 5, 10 e 12 anos de idade, que o consideravam como avô. Mulheres adultas, pelo menos duas mães das crianças violentadas, também relataram terem sido vítimas do acusado quando eram crianças e adolescentes.

Everton Martins da Silva, antigo morador do bairro Geraldo Fleming, está preso desde abril deste ano. Ele está no presídio conhecido como “Papudinha”, localizado no bairro do Ipê, nas imediações do Lago do Amor, em Rio Branco, numa prisão de segurança flexível onde ficam presos considerados de bom comportamento, uma regalia criticada por familiares das vítimas, considerando a natureza e a gravidade dos crimes dos quais ele é acusado. O processo tramita em segredo de Justiça por envolver menores, mas o ContilNet obteve informações detalhadas dos crimes.

De acordo com depoimentos de parentes das vítimas, as quais não serão identificadas pela obviedade do caso, e que também foram vítimas do acusado, ele é casado com a avó das crianças. Nos dias de folga das atividades de policial penal, cargo que ele ocupa há pelo menos dez anos, o acusado, aproveitando-se dos momentos em que os pais das crianças estavam ausentes por causa do trabalho e também nos momentos que sua esposa, mesmo estando em casa, se ocupava de tarefas domésticas, ele passava a agir. Era quando abusava das crianças.

O caso veio à tona após as denúncias iniciais, que desencadearam uma investigação minuciosa por parte da Decav (Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima). A mãe de uma das vítimas, aquela criança de 5 anos, descobriu o abuso da filha quando foi dar banho na menina.

“Ela pediu que eu não molhasse as partes íntimas dela dizendo que estava ardendo e doendo porque o vovô havia mexido lá”, contou a mãe. “Foi um choque, porque eu sabia o que ele havia feito com crianças que ficaram adultos, duas primas do meu esposo, que é pai da minha filha”, disse a mulher ao ContilNet, cujos depoimentos estão gravados e disponíveis às autoridades.

Uma parente do marido da mulher, que foi abusada quando criança e adolescente pelo mesmo homem, disse que seu filho, o menino de 10 anos, havia dito a ela que o avô havia metido o dedo nele, por trás.

A menor de 12 anos, também abusada, disse que nunca denunciou o caso porque sofria ameaças por parte do policial penal, que estava permanentemente armado, inclusive dentro de casa, quando estava de folga. A Polícia Civil, ao identificar o caso, confirmou que o suspeito adotava táticas de intimidação, como o cercamento da residência de uma das vítimas, buscando coagi-la e amedrontá-la”, explicou a delegada titular da DECAV, Carla Fabíola Coutinho.

Diante das evidências coletadas, a delegada representou pela prisão preventiva do policial, cujo mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco, que vai julgá-lo na próxima semana.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para interrogatório e, em seguida, colocado à disposição da justiça. A revolta das mães das crianças em relação à avó das vítimas é grande porque ela, uma senhora com 50 anos de idade, vem fazendo uma verdadeira campanha junto aos demais familiares dizendo que o acusado é inocente e que as crianças estão mentindo. Em apoio ao marido, a senhora diz que os netos estão mentindo e busca testemunhas que possam ser apresentadas no julgamento e que possam corroborar a tese de defesa de negativa de autoria.

Em suas redes sociais, na área de status sobre relacionamento, o acusado se identifica como em envolvimento num “relacionamento complicado”. O ContilNet não conseguiu contato com a defesa do acusado. O espaço segue aberto.