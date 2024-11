Morte de Flaviano Melo, polêmica com Miss Universo e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Morre a acreana Joyce Sousa de Araújo, aos 41 anos; amigos prestam homenagens

Morreu neste domingo a acreana Joyce Sousa de Araújo, aos 41 anos, em Rio Branco. O falecimento foi comunicado pela irmã de Joyce, Jaqueline Souza, em suas redes sociais.

Novo casal? Romance entre secretário de Gladson e modelo é confirmado por fontes próximas; FOTOS

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, obteve com exclusividade a informação de que o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, e a modelo fotográfica e criadora de conteúdo Paloma Amaro estão vivendo um romance.

TERÇA-FEIRA

EXCLUSIVO: Miss Universo Rio Branco é agredida pelo marido, que é preso em flagrante

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, recebeu com exclusividade a informação de que a Miss Universo Rio Branco 2023, Guilheny Abramoski, foi vítima de violência doméstica na madrugada desta segunda-feira (19). A modelo foi agredida pelo próprio marido, o empresário e atirador Nasser Chami, após uma discussão cujo motivo ainda não foi esclarecido.

Após acusar empresário de agressão, miss diz que viveu ‘noite de terror’: “Estava descontrolado”

Na última segunda-feira (18), Guilheny Abramoski, Miss Universo Rio Branco e graduada em Gestão de Recursos Humanos, viveu uma noite de terror em sua casa, localizada na Rua Camburiú, no bairro Village Maciel, em Rio Branco, no Acre. Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, a modelo relatou com detalhes a agressão sofrida pelo companheiro, com quem tinha um contrato de união estável desde janeiro deste ano.

QUARTA-FEIRA

Juh Vellegas desabafa sobre ex-marido: “Ele tira print de tudo para provar que tenho muito dinheiro”

A influenciadora Juh Vellegas, conhecida por compartilhar mensagens motivacionais, orações e reflexões com seus 234 mil seguidores no Instagram, surpreendeu ao encerrar a noite de uma maneira que não é comum em sua rotina. Em um de seus últimos posts, ela fez um desabafo sobre o ex-marido, o médico endocrinologista Marcos Santana, embora sem mencioná-lo diretamente, apenas citando sua profissão.

Morre Flaviano Melo, ex-deputado e ex-governador do Acre, aos 75 anos, em São Paulo

Após apresentar piora no quadro clínico de saúde, o ex-governador do Acre e ex-deputado federal Flaviano Melo, morreu nesta quarta-feira (20), aos 75 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

QUINTA-FEIRA

Vídeo de suposto casal praticando sexo em carro de portas abertas circula na internet

Um suposto casal acreano foi flagrado praticando sexo dentro de um carro com as portas abertas, em uma rua pública, segundo vídeos que circulam nas redes sociais. As imagens, capturadas por câmeras de segurança, mostram o veículo estacionado próximo ao que seria o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, Acre.

Governo antecipa pagamento de salário de novembro para servidores públicos; confira

Foi divulgado nesta quinta-feira (21) pelo Governo do Estado as datas de pagamento dos servidores públicos no mês de novembro. Aposentados e pensionistas vão receber no próximo dia 27, enquanto os servidores ativos vão receber no dia 29.

SEXTA-FEIRA

Mulher morre eletrocutada enquanto lavava roupas; vizinho acionou os bombeiros

Um mulher de nome e idade não revelados morreu eletrocutada nesta quinta-feira (22) em sua residência localizada no bairro 25 de agosto, em Cruzeiro do Sul.

Corpo de Flaviano chega a Rio Branco nesta sexta; saiba detalhes do velório e sepultamento

O corpo do ex-governador Flaviano Melo, que faleceu na tarde da última quarta-feira (20), chega a Rio Branco na noite desta sexta-feira (22).