Juh Vellegas desabafa sobre ex-marido: “Ele tira print de tudo para provar que tenho muito dinheiro”

A influenciadora Juh Vellegas, conhecida por compartilhar mensagens motivacionais, orações e reflexões com seus 234 mil seguidores no Instagram, surpreendeu ao encerrar a noite de uma maneira que não é comum em sua rotina. Em um de seus últimos posts, ela fez um desabafo sobre o ex-marido, o médico endocrinologista Marcos Santana, embora sem mencioná-lo diretamente, apenas citando sua profissão.

Juh revelou que o ex-companheiro tem registrado prints de tudo o que ela publica nas redes sociais, aparentemente para afirmar que ela possui uma situação financeira vantajosa. Com seu estilo descontraído, a influenciadora explicou de forma bem-humorada como conseguiu presentear parceiros comerciais e pessoas próximas sem gastar dinheiro diretamente.

“Coisa que eu não posso esquecer de mencionar com vocês, é que todas essas sacolas que vocês estão vendo aqui, vocês estão pensando? ‘Ah, é tudo contrato que ela tem?’ Não! Não são meus contratos mensais, queria, amém! São presentes de pessoas que me contratam uma vez por mês, a cada dois, três meses, e eu lembrei de todo mundo, para dar um presente, agradecer!”

Ela continuou, explicando como pagou pelos presentes: “Outra coisa que eu quero falar para vocês é que todos esses presentes eu não gastei nem um real. Mas como eu comprei? Eu vou pagar com divulgação. Vai levar uns meses para pagar esses presentes.”

Juh ainda fez uma piada sobre o comportamento do ex: “Porque tô falando tudo isso? É porque meu ex tira print de tudo, para provar que eu tenho muito dinheiro. Gente, vocês não sabiam que blogueira ganha mais que médico? Ganha! E quem tá falando isso não sou eu não, é o meu ex!”, disse ela, dando risada ao final.

Juh Vellegas e Marcos Santana anunciaram o fim de seu casamento de 13 anos em maio de 2023. Na época, a influenciadora pediu que seus seguidores respeitassem sua privacidade e não compartilhassem mentiras, ressaltando que o relacionamento foi marcado por muitas conquistas, alegrias e dificuldades, como qualquer outro. Eles têm dois filhos.

Após o desabafo, Juh não deixou de encerrar a noite com a mensagem motivacional que seus seguidores tanto esperam. Mesmo com o tom descontraído do post, ela manteve sua rotina de positividade e reflexão, encerrando o dia com palavras de incentivo e agradecimento.

Veja o vídeo: