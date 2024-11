No Acre, pai flamenguista surpreende filho com camisa autografada pelos campeões da Copa do Brasil

Já imaginou ter em mãos a camisa do seu time do coração, autografada por todos os jogadores campeões? Para o pequeno acreano João Cassiano, esse sonho virou realidade. Filho caçula de Jairo Cassiano e Edgardina Mattos, João, torcedor apaixonado do Flamengo, foi presenteado com a camisa oficial do time, assinada pelos craques que conquistaram a Copa do Brasil 2024.

Nas redes sociais, Jairo compartilhou o momento especial, celebrando o presentão que homenageia o amor do filho pelo Flamengo. Em sua publicação, ele escreveu: “Presentiei meu filho Joãozinho com a camisa oficial autografada por todos os craques do Flamengo. Parabéns a todos os flamenguistas!”

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, conversou com Jairo para descobrir como ele conseguiu reunir as assinaturas de grandes nomes do elenco rubro-negro, como Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. “Sempre assisto às finais do Flamengo com meus filhos, mas o João é o mais fanático. Este ano, aproveitei que estava a trabalho em Brasília e fui ao Maracanã assistir ao primeiro jogo da final contra o Atlético-MG. O Flamengo venceu por 3 a 1, e foi então que a oportunidade surgiu”, relembrou.

Jairo contou com a ajuda de Thiago Silva, amigo e publicitário do Flamengo, para realizar o pedido especial. “Fiz o pedido e ele não hesitou em ajudar. Ele foi ao treino do time no Rio antes da viagem para Belo Horizonte e conseguiu as assinaturas de todos os jogadores. É algo que não se consegue só com dinheiro, mas com amizade e um pouco de sorte”, revelou.

O resultado? Uma camisa histórica que será transformada em um quadro, guardando para sempre a lembrança de um time vencedor e do gesto de carinho do pai. “Essa camisa representa uma geração vencedora do Flamengo. Desde 2019, o clube já conquistou inúmeros títulos, e o João terá essa lembrança eterna para se inspirar”, concluiu Jairo.

Veja o vídeo compartilhado por Jairo Cassiano: