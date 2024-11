Noiva de Oruam revela como se comunica com sogro preso

Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, abriu o jogo sobre a relação com seu sogro, Marcinho da VP, preso desde 1996, acusado de chefiar o Comando Vermelho, uma das maiores facções criminais do país.

Atualmente, o pai de Oruam cumpre pena no presídio federal de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Em entrevista à Quem, Fernanda contou que gosta muito do sogro e que conversa com ele por cartas. “Ele é um doce. Um amor de pessoa, de verdade. Minha relação com ele é por cartas, ele me manda carta, mando pra ele de volta… É uma relação muito boa. Ele é um ótimo sogro”, afirma.

As cartas são um protocolo do serviço de segurança do presídio de segurança máxima federal. “Escrever uma carta é bem diferente do nosso cotidiano, que hoje é tudo na internet, tudo muito fácil. Escrever carta é bem diferente e minha letra é péssima”, brincou a influencer.