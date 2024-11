Número de casos de SRAG no Acre continua em queda, aponta boletim da Fiocruz

O novo Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (11), aponta que o rinovírus permanece como principal vírus responsável pelos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças e adolescentes de até 14 anos nas regiões Norte e Nordeste. No Acre, os casos de SRAG seguem em queda nas tendências a curto e longo prazo.

O estudo é referente à Semana Epidemiológica (SE) 46, abrangendo o período de 10 a 16 de novembro e tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

Na presente atualização, 6 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Amapá (AP), Ceará (CE), Goiás (GO), Maranhão (MA), Rio de Janeiro (RJ) e Roraima (RR).

Entre as capitais, sete apresentam sinal de crescimento nos casos de SRAG: Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Macapá (AP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Cenário nacional

Referente aos óbitos de SRAG em 2024, já foram registrados 9.726 óbitos, sendo 4.982 (51,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 3.955 (40,7%) negativos, 168 (1,7%) e ao menos aguardando resultado laboratorial. Dentre esses, 28% são influenza A; 2% são influenza B; 8,4% são VSR; 8,7% são rinovírus; e 52% são Sars-CoV-2 (Covid-19). Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 14,1% são influenza A; 10,4% são influenza B; 0% são VSR; 10,9% são rinovírus; e 61% são Sars-CoV-2 (Covid-19).

Ano epidemiológico 2024

Referente ao ano epidemiológico 2024, já foram notificados 158.788 casos de SRAG, sendo 74.205 (46,7%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório 67.820 (42,7%) negativos, e ao menos 8.288 (5,2%) aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado.