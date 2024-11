Prime Video fecha contrato com LFU e vai exibir jogos do Brasileirão até 2029

O Campeonato Brasileiro de Futebol (Brasileirão) terá uma nova casa no ano que vem. O Prime Video anunciou nesta terça-feira, 5, de forma exclusiva à EXAME, a confirmação da assinatura de um contrato de cinco anos com a Liga Forte União (LFU) para transmitir 38 jogos exclusivos por temporada da Série A do campeonato.

A partir de 2025 até 2029, o serviço de streaming da Amazon transmitirá uma equipe da LFU jogando em casa em cada rodada da competição pelas próximas cinco temporadas. No total, serão oferecidas 190 partidas ao vivo e exclusivas, sem custo adicional na assinatura da plataforma.

“Depois de alguns anos com o sucesso da Copa do Brasil, ter os direitos de transmissão do Brasileirão foi algo muito importante para a Amazon. Nós temos o desejo de ter mais conteúdo esportivo exclusivo no Brasil, que é o que tem dado a maior audiência para a plataforma durante as transmissões”, contou Paulo Koelle, diretor do Prime Video para a América Latina, em entrevista exclusiva à EXAME. “A Copa do Brasil é fundamental, claro, mas o Brasileirão é o campeonato mais importante, o que o consumidor mais assiste. E a LFU tem os times mais importantes do país. Vale o investimento alto”.

A LFU inclui clubes como Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Athletico-PR, Criciúma, Juventude, Cuiabá e Atlético-GO. Caso sejam promovidos à Série A no decorrer do acordo, o Prime Video também transmitirá clubes da LFU, como Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, CSA, Figueirense, Goiás, Ituano, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, Sport, Tombense e Vila Nova.

Além da Amazon, também são detentores dos direitos de transmissão da LFU a Record TV e o YouTube. A Libra, que conta com times como o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino, têm acordo de transmissão com a Rede Globo e todas as suas plataformas até 2029.

Qualidade de exibição

Quem acompanha os jogos da Copa do Brasil no Prime Video pode notar que, por vezes, o vídeo tem uma resposta mais “atrasada”, quando comparado a outros meios de transmissão. Segundo Koelle, isso é algo que já está no radar da plataforma de streaming e a Amazon tem trabalhado em novos testes que visam diminuir esse “atraso”.

“Tem um time de tecnologia, que chamamos de ‘video delivery’, que trabalha nesse sentido mundialmente. Entendemos que audiência de esportes tem outras expectativas diferentes de uma audiência de filmes e séries, por exemplo, tem a necessidade de todo mundo estar conectado ao mesmo tempo. Esse time está atualmente trabalhando no Brasil em uma tecnologia que reduz esse atraso, mas ainda depende muito do dispositivo onde o cliente assiste ao jogo”, explicou o diretor. “Temos isso bastante desenvolvido, mas essa nova ‘técnica’ que estamos aprimorando não só diminui o delay e entrega um sinal muito rapidamente e, ao mesmo tempo, tenta sincronizar os dispositivos”.

Oferta de futebol no streaming

O Prime Video já detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil desde 2022 e o acordo se estende até 2026. Além do futebol, há também exibição de jogos da NBA pelos próximos 11 anos, que têm conquistado um público cativo no Brasil.

“Os jogos da Copa do Brasil estão entre as audiências diárias mais altas do Prime Video nos dias de jogos”, salientou Koelle. “Já temos uma audiência 20 milhões de pessoas só no Brasil, a expectativa é que, com o Brasileirão, isso aumente ainda mais, como tem sido diariamente”

Além dos serviços esportivos ofertados na assinatura comum, de R$ 19,90, há também a possibilidade de integrar ao pacote de streaming a assinatura de outras plataformas e canais, como o Premiere.

“Essa questão de ter esportes em Prime através de parceiros que são assinaturas adicionais tem sido uma boa forma de desenvolver parcerias. Por mais que a gente traga uma boa abertura em esportes, e isso também vale para séries e filme, sempre vai haver outro conteúdo que as pessoas querem ver que está fora do Prime. Isso é a realidade para qualquer serviço de streaming ou rede de televisão hoje, ninguém vai concentrar todo o conteúdo que o cliente quer ver”, argumentou o diretor. “O fato da gente poder trazer uma parte desse conteúdo para dentro de Prime e poder oferecer a possibilidade do cliente se aprofundar naquilo que ele tem paixão, seja pelo serviço original nosso ou dos nossos parceiros, é positivo para todas as partes envolvidas”.

Negociação lucrativa

No ano passado, a soma das receitas dos 20 clubes de futebol que mais faturam no Brasil atingiu R$ 8,9 bilhões, o maior valor já contabilizado na história, segundo levantamento realizado pela Sports Value, consultoria especializada no setor. A maior parte da receita está relacionada às transferências de jogadores e marketing. R$ 3,2 bilhões também são de receitas de direitos de transmissão.

Com a exibição via streaming, os jogos atingiram novos patamares de audiência em países fora do Brasil. O Brasileirão, por exemplo, passou a ser mais assistido na Argentina, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra.