Projeto de implantação de novo aeroporto no interior do Acre é debatido em Brasília

O prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), participou nesta semana de uma reunião em Brasília para tratar sobre a implantação de um aeroporto na cidade de Sena Madureira. O encontro foi com o senador Alan Rick (UB) e o senhor Thiago, superintendente da Secretaria de patrimônio da União.

O projeto tende a ser de longo prazo e o primeiro passo será a aquisição de um terreno, por parte da Prefeitura, onde as obras serão realizadas.

“Há muito tempo, não temos um aeroporto em Sena Madureira. Na reunião, ficou acertado que na próxima sexta-feira (15) iremos dar uma volta em Sena Madureira com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, com o Thiago, para tentarmos identificar uma área que será desapropriada para a construção desse aeródromo. Esse é um passo importante porque sem o terreno e sem o projeto, o governo federal não libera o recurso. Agradeço o senador Alan Rick que está capitaneando esse projeto em prol de Sena Madureira, bem como, o Thiago da SPU e todos que estão envolvidos nesse projeto”, destacou Gerlen.

“Após tratar com o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em Brasília, sobre obras de melhorias em todos os aeródromos dos municípios isolados do Acre e a construção do aeródromo de Sena Madureira, fiz questão de reunir com o prefeito eleito Gerlen Diniz e o superintendente do Patrimônio da União (SPU/AC), Tiago Mourão, para já buscarmos um terreno para o novo aeródromo. Solicitei ao Ministério a inclusão do aeródromo de Sena no Programa de Investimentos Privados em Aeroportos Regionais, previsto no Plano Nacional de Aviação (PAN)”, destacou o senador Alan Rick.