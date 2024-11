PS Plus Extra possui 3 jogos indicados ao TGA 2024 no catálogo; conheça

A espera acabou e as categorias e os concorrentes do The Game Awards 2024 foram revelados na última segunda-feira (18) por Geoff Keighley — apresentador e idealizador do “Oscar dos games”. Entre os indicados, há três grandes jogos disponíveis no PS Plus Extra e Deluxe, o que certamente é uma ótima notícia para quem assina o serviço da Sony.

Os jogos do PS Plus Extra e Deluxe que estão concorrendo no The Game Awards 2024 são Tales of Kenzera: ZAU (Jogo de Impacto), Animal Well (Melhor Jogo Indie e Melhor Estreia Indie) e The Plucky Squire (Melhor Jogo Para Família e Melhor Estreia Indie).

Se você é membro do PS Plus Extra e Deluxe e quer saber mais sobre os títulos mencionados acima, o Voxel preparou um pequeno apanhado com as principais informações sobre cada um deles. Confira a seguir!

Tales of Kenzera: ZAU

Tales of Kenzera: ZAU virou assunto nas redes sociais quando foi lançado em day one no PlayStation Plus Extra e Deluxe (PS4 e PS5) em abril deste ano. Claro, o indie de estreia da Surgent Studios também está disponível em outras plataformas — como Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Com um estilo de arte arrojado, o game de plataformas aposta forte no gênero metroidvania. Nele, os jogadores vivem na pele de Zau, um herói em luto determinado a trazer seu pai de volta do mundo dos mortos.

Para isso, o herói é orientado por Kalunga, o Deus da Morte que será seu guia pelos reinos místicos 2.5 D cheios de cor e profundidade. É um game muito carismático e foi uma grata surpresa a sua indicação no TGA 2024!

Animal Well

Ostentando respeitáveis 90 pontos de média no Metacritic, baseados em 31 análises de veículos ao redor do mundo, Animal Well também é outro grande indie do PS Plus Extra e Deluxe entre os indicados ao Oscar dos Games em 2024.

O jogo foi criado pelo desenvolvedor solo Billy Basso (também conhecido como Shared Memory), e é baseado em um metroidvania sem combate que coloca os jogadores na pele de um bichinho misterioso para explorar um labirinto gigantesco.

Um dos grandes destaques da experiência com Animal Well está em seu game design astuto, onde o protagonista não tem nenhum superpoder e deve lidar com puzzles engenhosos que te farão quebrar a cabeça de diferentes formas.

The Plucky Squire

No melhor estilo It Takes Two (o GOTY de 2021), The Plucky Squire é o projeto mais recente da Devolver Digital — e conquistou a atenção dos fãs com a sua temática, que aposta forte na fantasia e traz ideias inteligentes de game design aos jogadores.

Aqui, você viverá as aventuras mágicas de Jot e seus amigos — personagens de contos de fadas que descobrem um mundo tridimensional fora das páginas de um livro de fantasia.

Jot deve enfrentar diversos desafios e resolver uma série de puzzles se quiser salvar seus companheiros das forças sombrias do malévolo Humgrump, o vilão do livro. Será que ele tem o que é preciso para o tão cobiçado final feliz? Se você for membro do PS Plus Extra, poderá descobrir agora mesmo!