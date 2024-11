PT em crise e a busca por um nome para 2026: quem vai enfrentar Mailza e Alan Rick?

Até o momento, dois nomes da direita estão confirmados como candidatos ao governo do Acre em 2026: a vice-governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (UB). Mas quem será o nome da esquerda na disputa? Faltando apenas dois anos para as eleições que definirão o sucessor do governador Gladson Cameli (PP), o PT e seus principais líderes ainda não revelaram quem será o candidato do partido ao Palácio Rio Branco.

O ex-governador Jorge Viana, considerado um dos principais líderes do PT no Acre, não dará um passo maior que a perna nas eleições de 2026. Dependendo do cenário, deve se candidatar a uma das vagas no Senado. Contudo, as alianças nas quais se envolverá ainda são uma incógnita — isso só o tempo dirá. Já Marcus Alexandre, agora no MDB, dificilmente buscará voos mais altos após três derrotas consecutivas, devendo se contentar com uma tentativa por uma vaga na Aleac ou na Câmara Federal. No MDB, também não há um nome que despontaria como uma terceira via viável para a disputa majoritária.

Nas eleições municipais deste ano, o PT do ex-governador Jorge Viana teve um papel secundário, não elegendo nenhum prefeito e perdendo a última prefeitura que ainda controlava. No entanto, a história do partido não está completamente encerrada. Em Rio Branco, uma nova esperança surgiu com a eleição de André Kamai, reacendendo uma pequena fagulha de esperança de um retorno do partido ao poder estadual.

Em 2024, o PT formou algumas alianças com o MDB, incluindo em Rio Branco, mas após os resultados negativos nas urnas, a parceria ficou abalada. A disputa pelo fracasso nas eleições resultou em um distanciamento entre os caciques dos dois partidos, tornando improvável a repetição da aliança em 2026 — pelo menos por enquanto. Mas sabemos que, no Acre, a política é imprevisível, até lá, tudo pode acontecer.

JENILSON LEITE

A coluna conversou com o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) sobre seus planos para o futuro político. Questionado sobre a possibilidade de uma candidatura em 2026 e qual cargo almejava, Jenilson respondeu: “Continuo sonhando em um dia ser governador do Acre. Quero contribuir para o desenvolvimento do nosso estado e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Quanto a 2026, ainda não sei exatamente qual será minha participação.” Sobre uma possível candidatura ao governo e sua permanência no PSB, Jenilson foi claro: “Ainda não definimos nada para 2026. Minha intenção é seguir no PSB.”

NÃO GUARDE MÁGOAS, GUARDE DINHEIRO

“O que te leva a mentir?? Durante minha campanha eleitoral, pessoas prometeram votar em mim pelos favores que fiz, mas depois descobri que estavam fazendo campanha para outros candidatos”, desabafou um candidato derrotado nas eleições de 2024. Calma, rapaz! Em vez de guardar mágoas, guarde recursos… eles serão mais úteis na próxima campanha!

AS REVIRAVOLTAS DA POLÍTICA

A vitória de Trump nos deixa uma lição valiosa: nunca subestime um político após uma derrota. No tabuleiro eleitoral, cada eleição é uma nova partida, onde o cenário, o eleitorado e as alianças mudam. Um político experiente pode ressurgir com mais força, aprendendo com seus erros e ajustando a estratégia para surpreender. Quando menos esperamos, ele pode retornar determinado e com maior apelo popular, provando que o jogo político está em constante movimento e que toda derrota pode ser apenas um passo para a próxima vitória.

O MITO VEM AÍ?

Segundo a Folha de São Paulo, a vitória de Donald Trump para a Presidência dos EUA levou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à euforia, e injetou novo ânimo no projeto de torná-lo elegível para disputar as eleições presidenciais de 2026. De acordo com interlocutores do ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal (STF), que poderia ter a última palavra tanto sobre os direitos políticos como sobre uma anistia que beneficia Bolsonaro, não conseguirá resistir ao “vento contra” que poderá soprar sobre os magistrados a partir dos EUA.

VIBROU

‘’É a nossa direita se consolidando! 2026 será a nossa vez com Bolsonaro! ‘’, frase postada pelo prefeito Tião Bocalom (PL) celebrando a vitória de Trump nos EUA.

NÃO ACEITOU

Fontes revelam que a ex-deputada Jéssica Sales (MDB) teria recusado o convite para integrar a chapa do senador Alan Rick (UB) na disputa ao governo em 2026. Consultada pela coluna, Jéssica optou por não se pronunciar sobre o assunto.

CORRIDA DE CAVALO

‘’As eleições de 2026 serão como corrida de cavalo, decidida no pescoço’’. De um leitor da coluna.

CHICO BATISTA

O vereador Chico Batista (PDT), de Tarauacá, faleceu na madrugada desta terça-feira (5). Reeleito nas últimas eleições, ele era o político com o maior número de mandatos consecutivos no município, tendo alcançado seu oitavo mandato. Sua trajetória de dedicação à política local o tornou uma figura de grande relevância na cidade.