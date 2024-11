Trote de assalto com reféns movimenta forças de segurança na Santa Casa do Acre

Um alarme falso mobilizou um grande aparato policial na noite deste sábado (16), na Rua Alvorada, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com informações recebidas pelo Copom, o solicitante relatou ter recebido uma mensagem informando que dois homens chegaram em um carro branco com vidros escuros, entraram no local e estariam assaltando as pessoas. O relato também mencionava mulheres trancadas em um banheiro.

Segundo o capitão Fernandes, da Polícia Militar, tudo não passou de um alarme falso, conhecido também como trote. Ele explicou que várias viaturas da Polícia Militar da área, além de equipes especializadas do BOPE, foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Uma varredura foi realizada no prédio, mas nada foi encontrado.

“As câmeras foram verificadas, e nada de estranho foi identificado, levando a crer que se tratava de um trote”, finalizou o capitão.

Veja o vídeo: