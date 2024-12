7 jogos criticados no anúncio, mas que surpreenderam no lançamento

Dizem que a primeira impressão é a que fica, mas nos jogos isso nem sempre é verdade. Muitos títulos acabaram tendo um anúncio desanimador, recebendo as mais diversas críticas, mas quando o jogo finalmente é lançado acaba surpreendendo os jogadores.

Separamos aqui uma lista com 7 títulos que não foram bem-recebidos em seu anúncio, mas que calaram a todos quando foram lançados por entregar jogos de qualidade.

Doom (2016)

O retorno de uma das franquias mais amadas dos jogos era certamente algo empolgante para todos, mas em sua revelação Doom acabou gerando algumas dúvidas entre os jogadores, especialmente nos fãs mais antigos.

Alguns não se afeiçoaram muito com o que foi mostrado, em especial suas finalizações cinematográficas, pois acreditavam que iria prejudicar o ritmo do jogo e deixá-lo mais casual, sendo que sempre foi uma franquia hardcore de pura adrenalina.

Quando o jogo finalmente chegou ao mercado, a visão da comunidade mudou totalmente, com o jogo sendo extremamente elogiado pela sua experiência visceral e considerado por muitos como um dos melhores FPS da história.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy não teve uma vida fácil. O jogo veio após o fracasso de Marvel’s Avengers e a expectativa com a Square Enix estava baixa. O fato de muitos considerarem que parecia mais um jogo só surfando no sucesso do MCU certamente não ajudou.

No entanto, contrariando todas as expectativas, o estúdio entregou um jogo incrível. Guardians of the Galaxy trouxe uma das melhores representações desse grupo de heróis e com uma história que certamente tinha alma.

Infelizmente o fracasso de Avengers e o péssimo marketing feito para o jogo prejudicaram suas vendas, mas ao menos a percepção da comunidade atualmente é bastante positiva.

DmC: Devil y Cry

Quando a Capcom anunciou que a franquia Devil May Cry seria passada para outro estúdio já foi o bastante para gerar dúvidas, mas quando os fãs viram a mudança gritante pela qual a franquia passou, o resultado não foi outro se não muito hate na internet.

Os jogadores já estavam há muitos anos esperando o retorno de Dante e DmC acabou ficando longe do que esperavam. Dante já não lembrava mais o mesmo personagem de antes, tendo um visual e personalidade totalmente diferentes.

Embora ainda tenha sua dose de críticos, o jogo acabou sendo bem visto pela maioria após o seu lançamento, com os fãs não negando suas qualidades. Atualmente a recepção do título está muito mais positiva que na época.

Metroid Prime

Transformar uma franquia clássica como Metroid em um jogo em primeira pessoa foi sem dúvidas uma jogada arriscada da Nintendo, não sendo estranho ter gerado muitas dúvidas em seu anúncio.

Apesar das críticas e dúvidas antes do seu lançamento, Metroid Prime acabou se provando como um título digno da franquia, conseguindo levar o espírito da série para um novo estilo de jogo com perfeição.

Metroid Prime rapidamente se tornou um dos jogos mais amados da franquia, chegando a gerar diversas sequências.

Kingdom Hearts

A ideia de misturar Disney com Final Fantasy é sem sombras de dúvidas algo inusitado e alguém dificilmente diria que daria certo. Quando anunciado pela primeira vez, Kingdom Hearts gerou diversas dúvidas na comunidade.

Muitos jogadores consideravam a ideia de um crossover entre as duas marcas algo bobo ou até sem sentido, enxergando mais como uma jogada de marketing de ambas as empresas do que um jogo próprio.

Contrariando todas as expectativas, o jogo acabou tendo uma recepção extremamente positiva e se tornou uma das principais IPs da Square Enix atualmente, ganhando as mais diversas sequências.

Max Payne 3

Max Payne era uma franquia muito amada, que tinha um charme próprio. Quando foi revelado que receberia um novo jogo, mas sem a presença da Remedy, acabou gerando algumas dúvidas.

O anúncio do jogo apresentou uma ambientação bem diferente do que os jogadores da franquia estavam acostumados, sem aquela presença gótica e opressiva, em vez disso sendo substituído por um Brasil colorido.

Apesar de todas as mudanças feitas, o jogo acabou sendo bem recebido, trazendo uma ação divertida e bastante fluida.

Silent Hill 2 Remake

Um caso mais recente de jogo que passou por muito hate antes do seu lançamento foi Silent Hill 2 Remake. Desde o seu anúncio já havia muita desconfiança, com os jogadores não tendo fé que a Bloober Team tinha capacidade de fazer jus à franquia.

Quando os primeiros gameplays foram finalmente apresentados, as críticas dos fãs só aumentaram, com muitos descontentes pela forma que o jogo parecia mal-acabado, em especial o seu combate.

No final, a Bloober acabou surpreendendo a todos com um jogo de alta qualidade. Silent Hill 2 Remake se tornou um dos favoritos entre os fãs e até mesmo causou muitas discussões sobre ter sido esnobado na premiação de jogo do ano.

E você, conhece outro jogo que teve uma recepção negativa inicialmente, mas que conseguiu mudar a opinião dos jogadores após o seu lançamento? Conta pra gente!