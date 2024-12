Ao lado da esposa e família, Bocalom tem lua de mel com banho de chuva em cafezal; ASSISTA

O prefeito Tião Bocalom se casou com a advogada Kelen Nunes em uma cerimônia realizada em uma igreja de Rio Branco no último sábado (28). O evento reuniu familiares e amigos próximos dos noivos.

O casal optou por não viajar para fora do estado durante sua lua de mel. Ao lado da família e da nova esposa, Bocalom passou o final de semana em sua fazenda, no município de Acrelândia, interior do Acre.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito surge ao lado da esposa, netas e filha, em meio a seu cafezal, embaixo de chuva. Com muito bom humor o grupo celebra o momento de diversão.

“Isso é lua de mel no cafezal, embaixo de chuva com a família toda”, disseram os recém-casados.

Veja: