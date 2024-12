Bitcoin pode viver um novo ciclo em 2025, projeta Bruno Perini, do Grupo Primo

Bruno Perini, sócio do Grupo Primo, especialista em investimentos e educador financeiro crê que o o Bitcoin terá um grande ano em 2025, principalmente após a eleição de Donald Trump, que promete apoiar o desenvolvimento da criptomoeda no mercado americano.

“A gente pode começar a ver um novo ciclo”, afirma. “Pela primeira vez a gente vai ver o Bitcoin numa situação em que, em vez de ser combatido por países, pode ser adotado como algo relevante”, diz.

Também por conta da eleição de Trump, ele acha que a bolsa americana pode ganhar ainda mais impulso. “Se pensar numa política que tem redução de impostos para grandes empresas americanas, e que também vai ter mais estímulo para o americano consumir, acho interessante (investir nos EUA)”, afirma.

Desenvolvimento da tecnologia

Ele se impressionou com o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos naquele país. “O fato é que não tem nada parecido em termos de tecnologia como as empresas americanas”, ressalta.

Já sobre o Brasil, ele vê com preocupação e não espera mudança de 2024 para 2025. “O ciclo que a gente vive hoje é: o Brasil arrecada muito e gasta mais do que arrecada; por conta disso, o dólar sobe, com o estrangeiro tirando dinheiro daqui (da Bolsa), assim como o (investidor) local; e quando o dólar sobe ele contamina a inflação porque fica tudo mais caro”, explica.

O especialista em finanças acaba de lançar seu primeiro livro intitulado “Em Nome do Povo: Como o Casamento Entre Estado e Moeda te Deixa Mais Pobre” (Citadel Editora; 160 páginas).

Bruno Perini concedeu entrevista ao programa Stock Pickers, com apresentação de Lucas Collazo e Henrique Esteter, que vai ao ar nesta quinta-feira (5), às 18h.