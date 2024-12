Calafate derrota o Lyon e garante acesso para 1ª Divisão em 2025

O Calafate derrotou o Lyon por 5 a 4 nesse sábado, 28, no ginásio Álvaro Dantas, e ficou com a terceira colocação no Campeonato Estadual de Futsal da Série B.

O pódio colocou a equipe do Calafate na primeira divisão da modalidade na temporada de 2025.

“Vamos ter um Estadual com sete equipes na próxima temporada e acho esse número ideal”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Decisão na segunda

Quinarí/Vasco e Campo Grande decidem nesta segunda, 30, a partir das 20 horas, no Álvaro Dantas, o título do Estadual da Série B.