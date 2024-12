Com viaturas e quadriciclos, PM faz a segurança da 17ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+

Por determinação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), a Polícia Militar do Acre (PMAC) acompanha a 17ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ em Rio Branco, na tarde deste domingo (1).

O evento que pretende reunir em torno de 10 mil pessoas tem concentração no Skate Park.

A presença da PM para garantir a segurança dos participantes partiu de um pedido do Ministério Público do Estado (MPAC) e do Ministério Público Federal (MPF) após o vereador João Marcos Luz – que apresentou um PL pedindo a proibição de crianças no evento – declarar que iria fiscalizar a presença dos pequenos no local.

“A expectativa é de que as pessoas venham para a Parada. Estamos há 6 meses nessa organização frenética para esse dia tão esperado. Infelizmente, um vereador daqui de Rio Branco fez uma campanha difamatória a respeito desse evento tão importante para a democracia”, destacou o organizador da Parada, Germano Marino.

“Na justificativa desse PL, o vereador diz que a parada fere os direitos das crianças – o que é uma mentira. A parada é um movimento alegre, revolucionário, e a atitude desse vereador é homofóbica, transfóbica. Por que não fez isso na Expoacre, no Carnaval, na Cavalgada? A gente sabe bem o motivo. Mas isso terá sanção porque os nossos órgãos que trabalham em prol da democracia não vão se calar. Tivemos prejuízo com todo esse pânico moral”, finalizou.

O trajeto passa pela Avenida Ceará, pelo Canal do Maternidade e finaliza na Concha Acústica. O fim da parada será às 19h, com show de Ferdiney Ryos e de drag queens locais.

Os agentes atuam com viaturas, motocicletas e quadriciclos.

Veja fotos: