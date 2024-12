Concurso, operação da PF e militar encontrado morto em quartel: veja as mais lidas da semana

O ContilNet separou as matérias mais lidas da semana para você ficar por dentro de tudo que rolou e mais repercutiu em todo o Estado.

A nossa retrospectiva semanal envolve as mais diversas categorias do site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Militar é encontrado morto dentro de quartel em município no interior do Acre

O jovem aluno soldado Ralison Gomes, foi encontrado sem vida, no interior do Quartel do exercito do 4º Pelotão Especial de Fronteira, no município de Santa Rosa do Purus, no Acre, na manhã desta segunda-feira (2). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Governo decide cancelar as provas do concurso da Educação após polêmicas

O governo do Acre anunciou que decidiu cancelar as provas objetivas e discursivas do concurso da Educação, após denúncias feitas por diversos candidatos. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

TERÇA-FEIRA

Após complicações, influenciadora alerta sobre riscos de cirurgias na Bolívia; veja antes e depois

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, a influenciadora acreana Elane Wchao Assis, de 35 anos, compartilhou uma história de superação que emocionou seus 14,3 mil seguidores. Natural de Rio Branco e mãe de Érika, de 18 anos, Elane relatou os traumas vividos após cirurgias estéticas malsucedidas realizadas na Bolívia, que marcaram uma década de sofrimento. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Adolescente de 12 anos que morreu em trágico acidente na BR-364 é sobrinho de Miss Acre

A cidade de Tarauacá, no interior do Acre, está em choque com a morte de Laio Mourão, de apenas 12 anos, filho de Lauro e Leonilda Mourão. O adolescente faleceu na tarde desta terça-feira (3), em um grave acidente ocorrido na entrada do ramal do Cachoeira, na BR-364, área do município. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUARTA-FEIRA

Grávida de seis meses, acreana perde filho e marido no mesmo dia em acidente fatal na BR-364

Leonilda Mourão, grávida de seis meses, vive um duplo luto nesta quarta-feira (4) após a confirmação da morte do marido, o professor Auricélio Mourão, conhecido como “Lício”. Ele não resistiu aos ferimentos do acidente ocorrido no ramal do Cachoeira, na BR-364, onde a família também perdeu Laio Mourão, de apenas 12 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

“Meu terçado caiu longe e ela começou a me apertar”, diz homem laçado por Sucuri

Lázaro Mota da Silva, de 47 anos, foi atacado por uma sucuri após pisar acidentalmente no animal na manhã desta quarta-feira (3), às margens do igarapé Careca, no Seringal Novo Andirá, no interior do estado do Amazonas. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

QUINTA-FEIRA

Boate Moon Club é alvo de operação da PF sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro

Logo nas primeiras horas desta quinta-feira (5), a Polícia Federal deflagrou a operação “Sete Ouros”, que localizou um grupo criminoso acusado de ser especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Vídeo mostra momento que mulher pula de ponte e causa desespero em testemunhas; ASSISTA

A mulher de 21 anos que havia caído da ponte Coronel Sebastião Dantas e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na última quarta-feira (4). CONFIRA NA ÍNTEGRA!

SEXTA-FEIRA

Com vagas para o Acre, Embrapa lança concurso com salários que chegam a quase R$ 13 mil

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) publicou, nesta sexta-feira (6) o edital de abertura do concurso público que visa o preenchimento de 1.027 vagas. As oportunidades são distribuídas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, na classe inicial de cada posto. CONFIRA NA ÍNTEGRA!

Pessoa em situação de rua ameaça trabalhador com facão após tentar invadir lanchonete; VEJA

Um vídeo enviado ao ContilNet na manhã desta sexta-feira (6) mostra uma situação, que infelizmente se tornou rotina no centro da capital, os ataques dos moradores em situação de rua, que na maioria são usuários entorpecente. CONFIRA NA ÍNTEGRA!